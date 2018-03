330 43

Economía.- Un 31% de las empresas españolas no han adoptado ninguna iniciativa de Inteligencia Artificial, según PwC

El 71,4% cree que la reducción de empleos como consecuencia de la introducción de la IA no será muy significativa

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Un 31% de las empresas no han puesto en marcha ninguna iniciativa relacionada con la Inteligencia Artificial (IA), según un informe elaborado por PwC en colaboración con Microsoft, que constata además que la escasez de talento y la falta de un modelo de negocio claro son los dos principales obstáculos con los que se encuentran las empresas españolas a la hora de aplicar la IA en sus negocios.

El informe 'Realidad y perspectivas de la IA en España, 2018', realizado a partir de encuestas a una treintena de grandes compañías españolas, incide en que además de ese 31% que no ha pensado en usar la IA para su negocio, su cliente o sus empleado, un 11,5% de los encuestados solo ha fijado una hoja de ruta en este campo.

Sin embargo, agrega que, por el contrario, más de la mitad de las empresas ya está intentando, en mayor o menor medida, sacar partido de la IA. En concreto, un 46% tiene en marcha algún tipo de proyecto piloto o prueba y un 11,5% ya están viendo resultados, sobre todo, en la mejora de la satisfacción del cliente, en la toma de decisiones o en la reducción de costes.

Pese a este nivel de penetración, el estudio recoge que el 80% de los participantes creen que la IA no es un conjunto de iniciativas aisladas, sino una tecnología que en el largo plazo supondrá cambios muy disruptivos para los negocios. "Tiene que dejar de ser algo de lo que hablamos y ser algo en lo que empecemos a trabajar", ha resalta el socio responsable de Consumer en PwC, Alfonso Cossío, en la presentación del informe.

Las empresas consideran que el análisis predictivo, que permite anticipar eventos, comportamientos y condiciones futuras con arreglo a información recogida por la compañía, es la aplicación de la IA con más potencial para las compañías españolas, seguida del reconocimiento por lenguaje y voz y el machine learning, los chatbots y las técnicas de RPA (procesos automatizados por robótica).

De hecho, las principales razones por las que las empresas adoptan este tipo de soluciones están relacionadas con el cliente, ya que estiman que las áreas de mayor impacto son la gestión de clientes, el marketing y las ventas.

BARRERAS A LA IA

Por otro lado, el documento revela que solo un 11% de las compañías entrevistadas cuenta con los profesionales y las capacidades adecuadas para poner en marcha iniciativas en el campo de la IA, lo que convierte a la falta de talento (19,1%) en la principal barrera para su adopción. En este contexto, seis de cada diez de empresas nestán buscando de forma activa los perfiles profesionales necesarios.

Otros obstáculos a la hora de apostar por la IA son la falta de un modelo de negocio que les permita saber cuál es el retorno de la inversión, las dificultades en la gestión del cambio cultural dentro de la empresa o la ausencia de un liderazgo claro a la hora de impulsar este tipo de iniciativas.

Por el contrario, la inversión no se ve como un problema, ya que es citada solo por un 5,5% de los encuestados. El director de los unidad de negocio de Cloud y Empresas en Microsoft, José Bonnin, ha incidido en que los precios no son muy elevados y tiene un retorno muy alto, aunque para ello no hay que abordar "proyectos mastodónticos", sino otros más acotados y claros.

Respecto a los principales riesgos que generará la explosión de la IA, el más destacado es su impacto en el mercado laboral con la automatización de los puestos de trabajo, aunque el estudio apunta que las grandes empresas españolas participantes en el estudio "no son alarmistas" en este campo.

NO VEN IMPACTO SIGNIFICATIVO EN EL EMPLEO

En el concreto, el 71,4% de los encuestados cree que la reducción de empleos como consecuencia de la introducción de la IA no será muy significativa, frente al 14,3% que sí creen que lo será. Así, comparten en general la idea de que los puestos de trabajo se van a transformar, destruyéndose unos y creándose otros, pero ven un desequilibrios en el corto plazo porque el ritmo de ambos procesos no será el mismo.

Otras de las cuestiones que también preocupan a las empresas españoles es cómo influirá en ella la regulación y los aspectos legales, como refleja que un 56% piense que van a ser decisivas, frente al 11,1% que creen que no van a tener influencia relevante.

El responsable de datos del grupo Telefónica, Chema Alonso, ha destacado la importancia de que la tecnología y la Inteligencia Artificial estén en el "corazón" de la empresa, ya que verla como algo estanco solo es recomendable para casos de uso iniciales.

Además, ha añadido que es necesario que sea una estrategia clara para la dirección de la empresa, en la que además debe haber ingenieros y programadores para facilitar su adopción, al mismo tiempo que ha advertido de que las compañías que no inviertan en nuevas tecnologías van a tener una desventaja competitiva "brutal".



