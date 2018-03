330 43

El TUE confirma que Crocs no puede registrar en la UE un dibujo comunitario de sus zapatos

14/03/2018 - 12:05

El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha confirmado este miércoles la anulación del registro del dibujo comunitario de la marca de calzado Crocs ya que se trata de un diseño que la compañía americana hizo público con anterioridad a la fecha de solicitud de registro en la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) en noviembre de 2004.

BRUSELAS 14 (EUROPA PRESS)

La EUIPO ya había declarado la nulidad de este dibujo en 2006 ya que consideraba que había sido divulgado en mayo de 2003, antes del plazo que fija la ley: doce meses anteriores al registro de la patente.

La divulgación del diseño tuvo lugar, según la EUIPO, en 2003 mediante la publicación del mismo en la web de Crocs, así como en una exposición durante un salón náutico en Fort Lauderdale (Estados Unidos), y la disponibilidad para su venta de los zapatos elaborados de acuerdo con dicho dibujo.

La compañía americana recurrió esta resolución a la Justicia europea al entender que "los casos de divulgación en Internet del dibujo se referían a hechos que, en el tráfico comercial normal, no podían ser razonablemente conocidos" por los profesionales de la venta y fabricación de calzado en la UE.

Mediante esta resolución, el tribunal de Luxemburgo desestima el recurso de Crocs y da la razón a la EUIPO ya que la empresa "no niega la realidad de los tres casos de divulgación observados por la EUIPO" y además "no ha probado que estos tres casos de divulgación no pudieran ser conocidos por parte de los círculos especializados del sector".

Contra esta resolución, la compañía todavía puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

