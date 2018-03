330 43

ERC exige al Gobierno acabar con el "expolio" de las pensiones y PNV advierte que su modelo "no tiene futuro"

14/03/2018 - 11:47

El PDeCAT dice que el IPC se está "comiendo" las pensiones y Compromís pide repartir mejor lo que se ingresa

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Esquerra Republicana (ERC) ha exigido al Gobierno durante el debate de pensiones en el Congreso que acabe con el "expolio" al sistema público de pensiones, mientras que PNV ha advertido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que su modelo, aprobado "unilateralmente" en su reforma de 2013, "no tiene futuro".

El portavoz de ERC en el Pacto de Toledo, Jordi Salvador, ha recriminado a Rajoy que lleve "años maltratando clase trabajadora" y que haya "expoliado" la hucha de las pensiones entre otras cosas para "subvencionar al empresariado". "Si ésa es su política saque el dinero de otro sitio, pero no de nuestra caja de la Seguridad Social", le ha pedido, a la vez que le ha instado a escuchar a los pensionistas que "con razón" están "en rebelión". "Nuestros pensionistas deben vivir con dignidad, es su derecho, actúe", ha enfatizado.

Además, ha incidido en que si los gastos no se cubren con las cotizaciones, debe hacerse vía Presupuestos y "a fondo perdido" lo que, a su juicio es posible porque España está muy por debajo de la media de la UE en protección social y se puede recortar, por ejemplo, en gastos militares o los "beneficios fiscales a las grandes empresas y fortunas".

"No puede haber pensiones dignas sin salarios dignos, las reformas laborales del PSOE y el PP son incompatibles con la sostenibilidad del sistema de pensiones. El sistema es sostenible, son ustedes los que no son sostenibles", ha concluido Salvador.

PNV, AL GOBIERNO: "DEJEN DE ENGAÑAR"

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha advertido a Rajoy que si su objetivo es "garantizar pensiones dignas" el sistema actual "no tiene futuro". "Este modelo implantado unilateralmente no es la solución", ha aseverado, criticando que "el Gobierno no puede fiarlo todo a un 'boom' económico".

"No es viable, dejen de engañar", ha dicho, reclamando la derogación de la reforma de 2013, con su índice de revalorización y el factor de sostenibilidad, pues cree que es "necesario para lograr ese consenso" que reclamaba en su intervención el presidente, y tener "un clima adecuado" de negociación.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno la iniciativa para poner en marcha medidas "urgentes e indemorables", como la eliminación de "gastos impropios" en la Seguridad Social, las aportaciones extraordinarias vía Presupuestos y la revisión de bonificaciones y reducciones en el sistema. "No vale acumular, habrá que podar en el sistema", ha dicho, pidiendo también "nuevas fórmulas" para sistemas complementarios, como los planes de empresas.

VE NECESARIO UN NUEVO MECANISMO DE REVALORIZACIÓN

El portavoz de PDeCAT, Carles Campuzano, le ha trasladado a Rajoy que la reforma de las pensiones de 2013 está "caducada" y le ha pedido que el Gobierno rectifique y que sea capaz de ponerse de acuerdo con todos los grupos para alcanzar un acuerdo que vele por las pensiones.

"El pecado original de la reforma de 2013 es el índice de revalorización, que no tiene como objetivo proteger a los pensionistas del riesgo de la inflación", según Campuzano, que también ha asegurado que el IPC se está "comiendo" el valor de las pensiones y eso está abriendo un proceso paulatino de empobrecimiento de los pensionistas.

Bajo su punto de vista, habría que alcanzar un nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones que tuviese en cuenta la garantía de los pensionistas. "Hay una posible agenda de reformas, pero exigen acuerdos, acuerdos que necesitan no ser aprobados por una mayoría absoluta", ha añadido.

SUPERÁVIT FISCAL A LA HUCHA

Joan Baldoví, de Compromís, ha lamentado la falta de referencias de Rajoy a la 'hucha de las pensiones' en su discurso, y se ha preguntado por qué las pensiones han subido un 0,25% y, durante esos años de crisis, el gasto en Defensa ha aumentado un 40%. "No podemos gastar lo que no tenemos, pero lo que sí podemos hacer es repartirlo mejor", ha subrayado.

Por su parte, la diputada de Bildu, Marian Beitialarrangoitia, cree que las personas deben tener una pensión digna y que esta debería ser el 60% del salario medio de la zona.

La representante de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha recordado al Gobierno el acuerdo que firmó con su partido político para subir las pensiones no contributivas. Por último, el portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha afirmado que le gustaría pensar que Rajoy "ha hecho un llamamiento al consenso, porque han fracasado sus políticas".

En cuanto a los socios electorales del PP, el portavoz de UPN, Íñigo Alli, ha propuesto al Gobierno que destine al fondo de pensiones cualquier incremento que exista en la recaudación impositiva anual.

Por su parte, Isidro Martínez Oblanca, diputado de Foro Asturias, ha reclamado a Rajoy que "promueva la convergencia y el acuerdo" y así "evitar el empobrecimiento" de los pensionistas, aunque rechazando también "frivolidades populistas" y "peripecias fiscales".

