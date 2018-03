La compraventa de viviendas amplía su crecimiento en enero al 23,1% y logra su mejor dato en diez años

"Datos objetivos, después vendrán los frustrados, los envidiosos, a decir que esto es una catástrofe, que la burbuja volverá a estallar, etc.........."



Vamos a ver:



- No es frustrado decir que se vende más porque los precios no tienen nada que ver con 2007 (o 2008).



- No es de frustrados decir que si la población baja, la vivienda es un activo cuyo valor irá perdiendo dinero con el tiempo a largo plazo.



- No es de frustrados decir que con tipos de interés negativo y teniendo un componente de inversión importante la vivienda es difícil saber cuál es su valor.



Pero:



- Sí es de frustrados creer que la vivienda se revalorizará siempre.



- Sí es de frustrados creer que siempre se tiene la razón.



- Sí es de frustrados repetir en este diario desde 2008 que te estás haciendo de oro comprando viviendas. Si compraste en 2008 mal negocio hiciste.