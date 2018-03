330 43

Pensiones. ccoo y ugt confían en que rajoy haga hoy algún anuncio en el pleno sobre pensiones

14/03/2018 - 8:40

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

CCOO y UGT esperan que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anuncie hoy alguna medida para mejorar las pensiones en el Pleno monográfico que se celebrará en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a Servimedia, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, confió en que Rajoy "haya convocado el Pleno para algo", aunque "no tenemos ningún dato" indicativo de que vaya a hacer algún anuncio. Bravo lamentó que la Mesa del Congreso, "con la mayoría de PP y Ciudadanos, ha impedido que haya votaciones", por lo que "el formato no permite propuestas" y "no habrá ninguna conclusión".

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, opinó que "algo anunciará" Rajoy, porque "parece que parte del PP hablaba de hacer mejoras" y hay "cierta disposición" a ello. Sin embargo, puntualizó que "nuestra expectativa no es favorable", ya que el sindicato defiende que las pensiones suban, "como mínimo", conforme al IPC para recuperar poder adquisitivo.

Ambos sindicatos coinciden en que es una "necesidad" que el presidente del Gobierno plantee un cambio en su política, porque "las pensiones están al límite". A esto se suma que la Mesa de Diálogo Social sobre Pensiones se reunió por última vez en octubre y en ese encuentro no hubo avances, mientras la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo está "atascada", denunció Bravo.

En opinión de este representante de CCOO, "estaría bien que el Gobierno respondiera a la creciente movilización social" de pensionistas que se está dando desde septiembre del año pasado.

Asimismo, Barrera recordó que este sábado hay una nueva convocatoria de movilizaciones en defensa de las pensiones públicas por parte de CCOO y UGT por la mañana, aunque por la tarde también está convocado un acto de protesta por parte de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Desde los sindicatos destacan que el objetivo es que estas movilizaciones confluyan en una sola.

(SERVIMEDIA)

14-MAR-18

MMR/caa

PUBLICIDAD