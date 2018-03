La enfermedad de la Seguridad Social es crónica: seguirá en números rojos incluso con 20 millones de ocupados

"Si hasta el 2012 el sistema rulaba porque no nos explican el porque hoy no."



Natalidad. La pirámide va siendo cada vez peor.



"Yo lo tengo bastante claro sus causas son los bajos sueldos, el desempleo, la enorme cantidad de ERES que llevaron a los mayores a las jubilaciones anticipadas y cargarle a la SS cuando mochuelo hay de rolletes sociales."



Puede influir pero no mucho. El factor esencial sigue siendo la natalidad. Cuando eres la envidida de Europa y tu tasa de natalidad está en 3 la cosa funciona. Cuando eres el apestado de Europa y tu tasa de natalidad está en 1,3 da igual los eres, las anticipadas, y los salarios, no funciona porque no puede funcionar y porque es imposible.



"Levantar ahora el acha de la lucha intergeneracional para quitarse el mochuelo de encima es tanto como si yo me cuestionase el pago de impuestos para que la juventud no tuviese sanidad o no pudiese acceder a la enseñanza. "



Es que no es una lucha intergeneracional. Es que los que se van a jubilar han sido los que han creado este erial. Es que son los que se van a jubilar los que no han tenido hijos. Y es justo que no perciban pensión.