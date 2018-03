España nunca ha tenido los 20 millones de cotizantes que promete el Gobierno

Si no quieren pagar pensiones, dejen de llevarse un tercio del sueldo de los trabajadores para que con ese dinero puedan tener un plan de pensiones, pero luego no desquiten el 21% de los intereses que produzca.



Pero me temo que eso no les interesa en absoluto porque se trata de muchísimo dinero además de lo que se llevan de todos los que han cotizado unos años y luego no tienen derecho a pensión y de los que mueren a poco de jubilarse y han cotizado toda su vida.