Economía/Empresas.- De la Serna no tiene "nada que decir" ante el posible pacto de ACS y Atlantia sobre Abertis

Dice que la decisión de no judicializar el proceso fue "jurídica y técnica, y no política"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, asegura no tener "nada que decir" ante el eventual acuerdo entre ACS (ACS.MC )y ATLANTIA (AUTO.IT )para buscar una solución pactada a la 'batalla' de OPAs que mantienen desde hace meses sobre ABERTIS (ABE.MC )y pasar así a controlar la empresa conjuntamente.

"No tengo nada que decir en relación al posible acuerdo entre Hochtief y Atlantia", aseveró el ministro tras su intervención en un foro sobre infraestructuras organizado por Deloitte.

"Las reglas del mercado son las que son y el Gobierno lo único que ha de hacer es garantizar la independencia del propio Gobierno, que es lo que henos hecho desde el primer momento, además de gestionar las autorizaciones en su caso necesarias", añadió De la Serna.

"No vamos a hacer valoración alguna sobre los posibles acuerdos o negociaciones que se estén mantenimiento en este momento", reiteró el titular de Fomento en relación a la puja abierta por el control de Abertis, principal operador de autopistas del país.

En cuanto al hecho de que el Gobierno finalmente no llevara a los tribunales del proceso, el ministro aseguró que se trata de una decisión tomada por la Abogacía General del Estado y, por tanto, de carácter "puramente técnico y jurídico, y no político".

De la Serna se refirió así al hecho de que el pasado 8 de marzo concluyó el plazo con que el Ejecutivo contaba para recurrir ante los jueces la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de no atender al requerimiento del Gobierno y mantener la autorización dada en octubre a la OPA de Atlantia, a pesar de que no había previamente pedido autorizaciones administrativas relacionadas con la toma indirecta de autopistas y el operador de satélites Hispasat.

"El abogado general del Estado consideró que no era oportuno presentar el recurso", se limitó a explicar De la Serna sobre el hecho de que el Gobierno no judicializara el proceso.

El ministro desvinculó así la decisión del vuelco que justamente ese día, el 8 de marzo, transcendió que había dado la puja de OPAs al informar las empresas de que habían iniciado conversaciones para hacerse juntas con Abertis.

"Es una cuestión jurídica sobre la que no tenemos nada que decir", insistió el ministro. "Que el Gobierno presente un recurso depende de los servicios jurídicos, no de representantes políticos", subrayó.

"La decisión no ha tenido nada que ver con las noticias de los últimos días sobre las negociaciones, es una decisión estrictamente jurídica en la que como representante político no tengo nada que decir, es una decisión técnica y jurídica y no política", sentenció el ministro.

"Además, Fomento ya consiguió lo que pedía, y las dos ofertas pidieron y obtuvieron sus autorizaciones en relación a las autopistas de Abertis en España", concluyó.

