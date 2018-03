330 43

Endesa destina más de 200 millones a la reducción de las emisiones de la central de carbón de as pontes (a coruña)

13/03/2018 - 15:12

ENDESA (ENDESA.CHL )(ENDESA.CHL )(ENDESA.84 )(ELE.MC )ha iniciado este martes la reforma de su Unidad de Producción Térmica (UPT) de As Pontes (A Coruña), proyecto en el que invertirá más de 200 millones de euros.

Según informa la eléctrica, tras estas obras saldrá una central de carbón de alta eficiencia ambiental gracias a la reducción de un 71% de las emisiones de dióxido de azufre, de un 62,5% de las de óxidos de nitrógeno y de un 80% en la emisión de partículas.

La central térmica de As Pontes es la mayor de su género en España. Tiene cuatro grupos de 1.469 megavatios (MW), que el año pasado generaron 8.366 gigavatios hora (GWh).

Esta central da empleo directo a 700 personas y su operación normal hace que, cada año, Endesa tenga un impacto económico en la zona de 80 millones de euros, a través de la compra de bienes y servicios y salarios.

Tras las obras, la central no sólo cumplirá los requisitos de la Directiva europea de Emisiones Industriales (DEI), sino también los valores BREF, los valores de referencia europeos sobre las Mejores Técnicas Disponibles de los diferentes sectores industriales.

Para la ejecución de todo el proyecto, Endesa estima que trabajarán en la central un millar de personas ajenas a la compañía, hasta que a mediados de 2020 la instalación transformada entre en operación. Estarán implicadas cuatro empresas principales y entre cincuenta y ochenta compañías subcontratistas.

El primer paso de las obras de transformación para adaptar la UPT de As Pontes a la Directiva de Emisiones Industriales consiste en instalar un sistema de desnitrificación de los gases de combustión (SNCR) en cada uno de los cuatro grupos de la central.

El segundo paso es montar equipos para la eliminación de azufre de los gases de combustión a través de procesos que implican el uso de caliza como absorbente alcalino para capturar dióxido de azufre (SO2) y transformarlo en sólido.

Las instalaciones para la desulfuración son dos unidades que compartirán los cuatro grupos generadores. El principal elemento del sistema es el absorbedor, adonde llegan los gases de combustión, una vez que han pasado por el equipo captador de cenizas. Cada desulfuradora consiste en una torre de atomización vertical, a contracorriente, con una altura superior a los 30 metros. Para su normal funcionamiento requerirán un consumo anual de hasta 25.000 toneladas de caliza y producirá, aproximadamente, 30.000 toneladas de yeso.

Las nuevas instalaciones se levantarán dentro de la parcela ocupada actualmente por la UPT As Pontes. No obstante, se requiere desviar un tramo de una carretera autonómica que da acceso a la propia central y a la villa de As Pontes, con lo que Endesa ganará 14.000 metros cuadrados, que cederá en otro lugar para un nuevo vial, que se construirá con cargo a la compañía.

