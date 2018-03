330 43

Economía/IPC.- Escolano atribuye el alza del IPC a los precios de la electricidad, de los servicios y de la alimentación

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, ha atribuido este martes el repunte del IPC en febrero, que se situó en el 1,1%, al efecto base asociados a los precios de la electricidad, el mayor alza de los precios en servicios y en menor medida a la alimentación no elaborada y los bienes industriales energéticos.

En una rueda de prensa en Bruselas tras asistir por primera vez a una reunión del Ecofin como nuevo ministro español de Economía, Escolano ha valorado los datos del IPC (IPC.MX )de febrero, que subió un 0,1% en relación al mes anterior y elevó su tasa interanual cinco décimas, hasta el 1,1%, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a la inflación subyacente, que no tiene que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, ha indicado que aumentó tres décimas en febrero, hasta el 1,1%, mientras que el IPC armonizado se elevó al 1,2%, con lo que el diferencial de inflación española es "nulo" respecto al conjunto de la zona euro.



PUBLICIDAD