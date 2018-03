330 43

La Fundación AEB entrega el primer Premio Federico Prades a dos economistas del Banco de España

13/03/2018 - 14:59

La Fundación AEB ha entregado este martes el primer Premio Federico Prades a Jóvenes Economistas, que ha recaído sobre María Rodríguez y Sergio Mayordomo, del Servicio de Estudios del Banco de España, por el trabajo 'Did the bank capital relief induced by the supporting factor enhance SME lending?' ('Requerimientos de capital y crédito: análisis sobre el factor de apoyo a las pymes').

En la entrega del galardón han estado presentes los presidentes de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, de la Fundación AEB, Miguel Martín, y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, entre otros.

Este trabajo ha destacado, según el jurado, por la solidez y claridad de su análisis centrado en el papel jugado por la banca en el crédito a la pyme y se ha impuesto a los otros 31 trabajos presentados. El premio está dotado por la Fundación AEB con 20.000 euros.

El jurado del premio está compuesto por el director de la cátedra global Nebrija Santander en Internacionalización de Empresas, Gonzalo Solana, que lo preside; el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; la directora del Servicio de Estudios, Public Policy y Relaciones Institucionales de Santander, Alejandra Kindelán; el economista jefe de BBVA Research, Jorge Sicilia; el director de Cunef, Pablo Vázquez; el director de Estudios de Repsol, Antonio Merino; el profesor de Economía en IE Business School, Fernando Fernández, y el director de Planificación Estratégica de la AEB, Juan Carlos Delrieu.

El premio lleva el nombre de Federico Prades, quien fuera asesor económico de la AEB, que desarrolló una labor pionera en el ámbito del análisis moderno de coyuntura económica durante unos 30 años, a quien tanto Roldán como Albella han dedicado palabras de recuerdo.

El presidente de la CNMV ha dicho de Prades que tuvo con él "una relación especialmente cordial y positiva". "Éramos muy distintos, pero siempre sentimos una sintonía de fondo", ha dicho Albella sobre el homenajeado, con el que coincidió durante su etapa de 13 años en la AEB.

En otro orden de cosas, Albella ha puesto en valor que "no es casual" que la banca española haya hecho "brillantes incursiones" en los mercados internacionales y que dos de los grandes bancos a nivel mundial sean españoles.

De hecho, en las reuniones mantenidas por la CNMV con los bancos internacionales que proyectan salir de Reino Unido tras el 'brexit' o sacar parte de su negocio para que consideren la idea de ubicarse en España, uno de los puntos fuertes que salen a relucir, según Albella, es el "pool de talento financiero que hay en España y, en particular, en Madrid".

Con el recuerdo de Prades, Albella ha considerado "oportuno" renovar el compromiso que la CNMV tiene de "actuar con rigor técnico, hacer las cosas bien y contribuir a una España mejor".

