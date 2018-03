330 43

(Ampl.) El PP remite al Pacto de Toledo los acuerdos en pensiones y exige a la oposición que no lo abandone

13/03/2018 - 14:55

El PSOE cree que el debate "beneficia" al Gobierno y Unidos Podemos pide que no escudarse en falta de recursos para mejorar el sistema

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El PP ha remitido a la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo los acuerdos en materia de pensiones y ha exigido a la oposición que no abandone esta comisión tras las situaciones vividas en grupos de trabajo como los del pacto educativo o por la Justicia.

En rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces celebrada este martes, el portavoz de los 'populares' en la Cámara Baja, Rafael Hernando, ha apelado "a la responsabilidad" de aquellas fuerzas políticas que no estuvieron presentes en 1995 en la firma de los Pactos de Toledo "porque no existían" a que lo acepten "como suyo" y desarrollen allí propuestas que se trasladen al Pleno.

"Es en esa comisión donde se debe proceder al trabajo", ha dicho Hernando, que cree que "habría sido mejor esperar" a que el Pacto de Toledo hubiera alcanzado acuerdos y someter la revisión de sus recomendaciones al debate parlamentario en el Pleno, pero ha sido el "ahínco" de los grupos lo que ha llevado a comparecer ante la Cámara Baja sobre esta cuestión.

QUE NO PASE COMO CON PACTO DE JUSTICIA O EDUCATIVO

Asimismo, ha criticado que partidos de la oposición hayan abandonado recientemente varios grupos de trabajo, algo que ha encuadrado como "una falta de respeto a los votantes y a los comparecientes". "No había pasado nunca y me parece muy irresponsable. No se puede estar trayendo a expertos y después de multitud de comparecencias decir que no se quiere hacer nada. Espero que en el Pacto de Toledo no se produzcan situaciones similares", ha aseverado.

Recientemente, Podemos ha puesto en duda la utilidad de esta comisión, que se encuentra actualmente revisando sus recomendaciones, si no sirve para alcanzar acuerdos que permitan garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones, y el PSOE ha señalado que, en caso de no alcanzarse un acuerdo sobre el poder adquisitivo, se desmarcarán con un voto particular para someter a votación otra propuesta.

Por otra parte, Hernando ha avanzado que el PP tratará de "hacer un debate serio y no de ocurrencias ni de 'quién da más'". "Vamos a hacer propuestas que tienen que ver con el Pacto de Toledo, luego está el debate presupuestario", ha dicho, remitiendo a la tramitación y al debate presupuestario los posibles incrementos de gastos, donde ahí "cada uno hará lo que estime oportuno".

"NI PARCHES NI OCURRENCIAS"

"Si hay quien pretende mejorara los gastos, que lo haga a través de enmiendas, pero diciendo cómo maneja las partidas de Presupuestos", ha aseverado, asegurando que en las últimas cuentas las pensiones se 'comieron' el 40% del gasto público.

Por ello ha asegurado que el PP expondrá "sencillamente con seriedad, profundidad y rigor cómo funciona el sistema de pensiones" y "cómo ha llegado hasta aquí", siendo, según ha dicho, "uno de los mejores de los que existen", sin que los pensionistas, ha asegurado, hayan perdido poder adquisitivo en los últimos años --ha dicho que si por la inflación se ha perdido algo respecto a la revalorización del 0,25%, esta diferencia se compensó con la rebaja fiscal de 2015--.

"Esta va a ser nuestra posición. No va a ser la de dar golpes de efectos, presentar ocurrencias ni anunciar parches. Defender lo que hemos hecho y apelar a la responsabilidad de las formaciones políticas", ha dicho.

Hernando ha querido dejar claro que esta es la postura que defenderá el Grupo Parlamentario Popular, y no ha querido aclarar si el presidente del Gobierno pudiera ir más lejos y anunciara medidas o propusiera a la oposición mejoras en el sistema.

LAS EXPECTATIVAS DE LA OPOSICIÓN

El debate del Pleno del miércoles ha protagonizado buena parte de las intervenciones de portavoces parlamentarios, que se han pronunciado tanto de lo que esperan del presidente del Gobierno como de lo que puede dar de sí el intercambio con las demás fuerzas políticas.

Por parte del PSOE, su portavoz en el Congreso, Margarita Robles, ha lamentado que el Gobierno haya impuesto "un formato que le beneficia" y "absolutamente limitado" por "impedir votaciones y propuestas específicas y concretas", una línea similar a la defendida por la del PNV, que cree que respecto a soluciones "va a dar poco o nada".

"Cada grupo va a centrarse en sus reivindicaciones o ni siquiera, en una postura en la que más o menos pueda encontrarse cómodo", ha manifestado ante los medios su portavoz, Aitor Esteban, aunque matizando que de haberse votado resoluciones "no hubiera servido de nada" pues "no obliga al Gobierno".

VISIBILIZAR UNA MAYORÍA ALTERNATIVA

Más optimista se ha mostrado el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que espera que se visibilice en el Congreso una mayoría para "garantizar el poder adquisitivo y recuperar los consensos del Pacto de Toledo". "Acúsenme de ingenuo", ha dicho, considerando "imprescindible acordar una nueva fórmula con la misma vocación de consenso".

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha criticado los intentos del Gobierno en escudarse en los límites de gasto para mejorar las pensiones --vetando incluso iniciativas de los grupos para ello-- y ha recordado que la propia Constitución mandata una suficiencia en estas prestaciones. "Si no hay dinero para las pensiones, ¿para qué lo hay?", se ha preguntado.

Por último, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha dicho que no esperan "gran cosa" de lo que pueda decir Rajoy el miércoles, ya que en otras cuestiones ya han "visto cómo se dejan pudrir las cosas", señalando que a pesar del crecimiento económico, es necesario recurrir a la deuda para "poder pagar las pensiones".

