Pensiones. ugt denuncia que "marginar a los pensionistas constituye un hábito del partido popular"

13/03/2018 - 13:51

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El director del gabinete técnico de la Secretaría de Empleo de UGT, Antonio González, aseguró este martes que "marginar a los pensionistas constituye un hábito del Partido POPULAR (POP.MC ) y exigió a Rajoy que mañana "se comprometa públicamente a que las pensiones no van a recortarse ni empobrecerse".

Estas declaraciones de González se produjeron durante la presentación del informe 'Mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Razones y posibilidades'. El documento señala que el mantenimiento del poder adquisitivo siempre ha sido un "rasgo fundamental" del sistema de pensiones español.

"Este periodo de Gobierno del PP ha sido el peor para los pensionistas, especialmente para los que perciben las pensiones más bajas", afirmó González. El motivo es la pérdida de un 1,1% de poder adquisitivo para los pensionistas, según el sindicato.

El mencionado informe critica el mecanismo del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) aprobado con la reforma laboral de 2013, destacando que es "universal, acumulativo y regresivo". Así, UGT denuncia que este IRP "actúa sobre todas las pensiones independientemente de su modalidad" y que "las pérdidas de poder adquisitivo de cada año se suman a las de los anteriores".

En opinión de González, este "no es un mecanismo de revalorización, sino de congelación", que "condena a los pensionistas a una pobreza creciente con la edad". No obstante, lanzó una advertencia al Ejecutivo: "No hay Gobierno que crea que las consecuencias políticas de esta medida no le van a llegar".

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social del sindicato, María Carmen Barrera, calificó el trato a los pensionistas de "injustificable, injusto y desigual". Para Barrera, el Partido Popular ha hecho "partidismo con las pensiones" y "está bloqueando todo el consenso y el diálogo social (...) porque no acepta que es necesario que se revise o derogue la reforma de 2013".

Por su parte el secretario de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Anatolio Díez, se mostró "esperanzado" ante un posible anuncio por parte del presidente del Gobierno de una mayor subida de las pensiones "incluso por encima del IPC". Sin embargo, también pidió "que no se nos siga provocando" y anunció que el sindicato continuará con la manifestación prevista para el próximo 17 de marzo. Esta concentración coincidirá en horario y recorrido con la de la Plataforma Estatal para el Blindaje de las Pensiones.

