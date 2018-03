330 43

Economía.- Eulen apuesta por la especialización y profesionalización en el sector de los servicios

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Eulen, María José Alvarez, ha apostado por la necesidad de apostar por la especialización y la profesionalización para impulsar la evolución del sector de los servicios.

"Vendemos confianza a nuestros clientes en la prestación de servicios, porque el cliente quiere soluciones más que servicios. Por eso, no creo en la revolución, sino en la evolución. Si no evolucionamos, nos quedamos fuera del mercado", ha asegurado María José Alvarez, durante su ponencia en los desayunos de la Confederación Española de Directivos (CEDE).

Alvarez ha recordado que el Grupo Eulen cuenta con más de 90.000 trabajadores, 68 líneas distintas de productos y está presente actualmente en 14 países, gracias a su firme apuesta por la especialización y la profesionalización.

Sin embargo, la presidenta de Eulen ha lamentado que, con la crisis, el cliente se centrara sobre todo en el precio al contratar un servicio, provocando un deterioro en el sector y la desaparición de muchas empresas del sector.

Respecto a la digitalización, Alvarez ha insistido en que su grupo "no es ajeno" a este proceso, pero considera que "no influye para nada en la creación de empleo", mientras que ha asegurado que las máquinas no pueden todavía prestar muchos de los servicios que ofrecen las personas.

Alvarez ha insistido en la profesionalidad como sello de su empresa y en la importancia de la formación permanente de sus trabajadores, al tiempo que ha recordado la creación de una cátedra específica para formar en la prestación de servicios.

APUESTA POR LA FORMACION E IGUALDAD

La presidenta de Eulen ha señalado que el sector, que precisa de un cambio, cuenta con una "excesiva regulación". "En Eulen manejamos más de 300 convenios diferentes y eso te crea una inseguridad jurídica", ha señalado.

El grupo apuesta sobre todo por el "capital humano" y por la igualdad entre sus trabajadores, ya que el 52% de sus empleados son mujeres. "No hay normas porque nunca lo he considerado oportuno porque no hay discriminación entre hombres y mujeres. Todos tienen la misma oportunidad de ascenso y de trabajo", ha asegurado.

Preguntada por si cree en los protocolos familiares en empresas como la suya, María José Alvarez se mostró rotunda: "Sí, creo en los protocolos, pero siempre y cuando todos crean en él, que si no ocurre lo que ha ocurrido en mi familia".

Por otro lado, la presidenta ejecutiva de Eulen, reconocida a finales del año pasado como empresaria del año por la Cámara de Comercio España-EEUU, descarta presentarse a presidir la CEOE. "Garamendi y Rosell se iban a enfadar", ha bromeado ante la pregunta.





