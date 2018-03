Pedro Sánchez reta a Rajoy a crear un impuesto extraordinario a la banca si no sabe cómo subir las pensiones

Me gustaria que el PSOE explicara como subiria el IPC a las pensiones el año que viene, otros 2 impuestos a la banca? Y el siguiente? 2 mas? Cuando impuestos nuevos harian faltan para solucionar un problema motivado por una piramde de población catastrofica (la segunda peor a nivel mundial despues de Japon) a la vez que los salarios tienen dificultad para subir porque no hemos podido crear trabajos de calidad.



Es un problema estructural y esto no se puede arreglar simplemente con demagogia y con mala politica para sacar redito electorial. Al ser a largo plazo debe hacerse en el Pacto de Toledo y hay que hacerlo con responsabilidad.