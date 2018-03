Conde Ruiz: "Los problemas para mantener el sistema de pensiones se darán en 20 o 30 años"

Hay países que ya han puesto soluciones: pensiones públicas mínimas obligatorias, y el resto ahorro particular y planes de pensiones privados o de empresa.



Pero eso supone que las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales deberían bajar drásticamente para permitirles ahorrar en un plan privado el exceso de la cotización par la pensión mínima. Pero claro, los políticos no harán esa reforma, porque entonces ¿ cómo van a pagar las pensiones actuales a los jubilados que encima presionan con manifestaciones para que les suban a pesar de que saben que no hay dinero, etc?.



Los que cotizan ahora por las máximas están tirando su dinero, dentro de 20 años las pensiones máximas actuales no existirán.