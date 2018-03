330 43

Economía.- Salvador Alemany considera que los accionistas de Abertis "ya han ganado" con la 'batalla' de OPAs

Asegura no haber tenido contacto alguno ni con Florentino ni con los Benetton ni con ninguda de sus compañías

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de ABERTIS (ABE.MC ) Salvador Alemany, considera que los accionistas de la compañía de concesiones "ya han ganado" por la 'batalla' de OPAs que ACS y la italiana Atlantia libran desde hace meses por la compañía y que calcula que concluirá el próximo mes de mayo.

"Se puede afirmar que el accionista de Abertis ya ha ganado", aseveró Alemany. "Cualquier decisión que tome a partir de ahora será más buena o menos buena, pero mala no", añadió en relación a la revalorización registrada por los títulos del grupo, en máximos históricos desde que comenzó el proceso.

El presidente de Abertis declinó pronunciarse sobre recomendaciones a los más de 70.000 accionistas que asegura tienen actualmente el grupo ante las distintas ofertas planteadas por la empresa y la eventual posibilidad de una propuesta pactada entre los dos ofererentes. "Pero tiene la pinta de que ya se gana", apuntó.

Durante la rueda de prensa previa a la junta de accionistas de la compañía, Alemany calculó que la puja por el grupo de autopistas puede concluir en mayo "en caso de que no surja elemento disruptivo alguno".

En ese caso, se dirimiría un año después de que el 15 de mayo de 2017 Atlantia realizara el anuncio oficial de la OPA por Abertis que presentó en junio, una operación estimada en 16.341 millones de euros ante la que ACS planteró en octubre la oferta competidora por 18.600 millones.

El presidente de la compañía se mostró en todo momento muy prudente en sus manifestaciones sobre la 'guerra' de OPAs y la eventual solución salomónica, al asegurar que tanto Abertis como él mismo, están tratando de respetar el deber de pasividad que tienen ante las ofertas "de una manera exagerada".

"No he tenido ni un sólo contacto con nadie de Atlantia, ni con nadie de ACS", aseveró el presidente, que está en Abertis desde su constitución en 2003 y que pese al carácter no ejecutivo de su cargo fue el encargado de atender a las preguntas de los medios.

"Por mis contactos históricos con Atlantia y dado que fui consejero de esta compañía durante tres años de la empresa conozco a todo el mundo en la compañía. Pero no he tenido ni un sólo contacto con nadie de la empresa, ni con Gilberto Benetton ni con Giovanni Castellucci, para maneter estrictamente el deber de pasividad y neutralidad", indicó Alemany en relación al accionista de control y al consejero delegado de la compañía italiana.

"Del mismo modo, a pesar de que ACS ha sido vicepresidente de Abertis y tengo relación con su presidente más allá del empresarial, en el ámbito deportivo, no he tenido ni un sólo contacto ni con Florentino Pérez, ni con Marcelino Fernández por el mismo motivo", añadió en referencia a los primeros ejecutivos de la constructora.

"NO HAN VENIDO A CONTAR HISTORIAS".

Alemany hizo extensiva esta ausencia de contactos a toda la alta dirección del grupo de concesiones y las dos empresas que inicialmente pujaron por el grupo y ahora tratan de hacerse conjuntamente con su control.

"El respeto también ha sido mantenido por ellos, no han venido a contar sus historias, se están limitándose a moverse en su campo y están respetando a la compañía", explicó en relación a Atlantia y ACS.

