La Comunidad de Madrid aprueba una rebaja en el IRPF y más bonificaciones en Sucesiones y Donaciones

Lo llamen como lo llamen....



Esto es deslealtad institucional 100% de Madrid hacia el resto de CCAA.



Teniendo numerosísimas (por no decir todas) las sedes de empresas en la capital, no hay ninguna necesidad de reducir impuestos para atraer aún a más....



Y las comunidades autónomas como Murcia, C.L.Mancha/ León o la Valenciana (sobre la que por cierto ha caído el sambenito de corrupta cuando con datos objetivos es la 8a de España en los ránkings, por detrás de And, Madrid y Cataluña... pero sobre la que Madrid ha dejado caer todos sus casos de corruptelas para salir limpita en la foto...) endeudadísimas por un sistema de financiación injusto no puede pagar los Hospitales.



Gobierno de Madrid, generador Nº1 de Independentistas, desleal con el resto de CCAA....