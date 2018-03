La situación en Cataluña mete los Presupuestos de Rajoy en un limbo

El año pasado, cada DIA se presentaron 456 denuncias por violencia machista, es decir que cada HORA se presentaron 19 denuncias, una cada 3 minutos.



Si no somos capaces de ver que tenemos un problema serio, con 150.000 mujeres denunciando en un año por violencia de género, con un saldo global de 99 muertes, ésto no va si no a aumentar.



A todos ésos analfabestias que dicen que son mentiras de feministas o como dice algún portavoz reciclado se le escapó que la mayoría son falsas, nunca vamos a solucionar el problema.



Faltan gestos en serio, no tener bloqueadas las ayudas, que sólo para tramitar tál cantidad de denuncias es imprescindible, y un consenso.



Yo no sé cuántos votos dá aparentar ser machista, pero las mujeres salieron a la calle y son 6 millones, en las elecciones nos veremos.