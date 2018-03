El BiS alerta de que China, Canadá y Hong Kong corren el riesgo de sufrir una crisis bancaria

España, Italia y EEUU, entre los países menos expuestos a una crisis

La deuda de las familias condena a países como Canadá y Hong Kong

China, Canadá y Hong Kong se encuentran entre las economías más expuestas a sufrir una crisis bancaria, según los indicadores adelantados recopilados por el Banco de Pagos Internacionales (BiS por sus siglas en inglés). Sin embargo, los países europeos y EEUU muestran unos indicadores fuertes que en principio disipan cualquier temor sobre el sector bancario.

El informe del BiS analiza la brecha entre crédito y el PIB o Credit to GDP Ratio, la capacidad de toda la economía para pagar sus deudas o Debt Service Ratio (DSR), también por separado la capacidad de las familias o Household DSR y por último el indicador conocido como cross-border claims to GDP que son son préstamos realizados por no residentes y que se pueden reclamar de forma inmediata afectado a la financiación del conjunto de la economía.

Canadá, China y Hong Kong

Canadá, cuya economía creció el año pasado al ritmo más rápido desde 2011, está entre los señalados por el crecimiento de la deuda de las familias y de la economía en general. El endeudamiento familiar también se considera un factor de riesgo para China y Hong Kong, según el estudio.

"Los indicadores actualmente apuntan a la acumulación de riesgos en varias economías", señalan los analistas Iñaki Aldasoro, Claudio Borio y Mathias Drehmann en la última revisión trimestral del BiS.

El estudio arroja resultados sorprendentes: por ejemplo, según los indicadores utilizados Italia no está en riesgo, a pesar de un bajo crecimiento económico, una deuda pública muy elevada y unos bancos que tienen las mayores tasas de mora de Europa. Por otro lado, España aparece como otro de los países más sanos y no cuenta con ningún indicador de riesgo.

Sin embargo, China queda señalada con un indicador de advertencia clave, la brecha entre crédito y el PIB y su tendencia a largo plazo. No obstante, el gigante asiático está mejorando y reduciendo esta brecha que hoy se encuentra en el 16,7% y llegó a estar en el 28,9% en marzo de 2016.

Otro de los indicadores que preocupan es la capacidad de los agentes para pagar sus deudas (intereses y principal). Este indicador también se encuentra en una situación desfavorable en Turquía, Rusia, Hong Kong y Canadá.

Por el contrario, entre los países que muestran un expediente impecable están EEUU, Reino Unido, España, Italia y Alemania, que no presentan ninguna señal de peligro los indicadores utilizados por el BiS.

