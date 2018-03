Rivera: "España no va a tener futuro" sin reformas que garanticen la sostenibilidad del sistema

El lio de las pensiones lo han creado las mentiras y los saqueos de este gobierno de Rajoy y el PP.



Se cotiza para generar el derecho a una futura pension publica y en el presente esas cotizaciones son para pagar las pensiones contributivas de los que cotizaron en decadas pasadas (y pagaron las pensiones de entonces.



Asi de claro



1. Pero Rajoy ha saqueado (y sigue) de 3.000 a 4.000 millones CADA AÑO con sus rebajas y exenciones de pago de cuotas; esto no es mas que quitar dinero de los pensionistas para darselo a los empresarios , Y NO SIRVE PARA NADA, lo dice la OIT y el Serv. Estudios del BBVA (muy recientemente).



Asi se han saqueado ya entre 15.000 y 20.000 millones de euros, directamente de la hucha a los empresarios



2. Las pensiones NO contributivas (unos 20.000 millones CADA AÑO) deben ser pagadas por los presupuestos generales del estado, y no quitarlas de las cotizaciones como hace Rajoy.



3. Solo con eso, las pensiones contributivas estan aqui y ahora mas que garantizadas, en ligero superavit.



4. A Vds les gustaria que su banco dedicara su fondo de pensiones a los puntos 1 y 2? Seria una estafa, verdad? Pues eso es lo que pasa.



5. Y mientras, el fraude localizado en mega sueldos y grandes fortunas, viento en popa, mientras te persiguen por dos euros en tu IRPF...



Este es el unico y simple ovillo a desliar.



Lo demas son engañifas, trampas y milongas para cargarse las pensiones publicas para que se forre el sector financiero.