Rivera: "España no va a tener futuro" sin reformas que garanticen la sostenibilidad del sistema

al #3



En un sistema de reparto como el nuestro las pensiones no dependen de la hucha, dependen de las contribuciones de los trabajadores.



El PSOE dejó el mercado laboral hecho un páramo con su estrategia de primero negar la crisis y luego emplear medidas inadecuadas.



Esto ha llevado a que el sistema de pensiones en la actualidad sea deficitario y en consecuencia ha habido que vaciar la hucha y encima endeudarse.



La única solución es seguir con el ritmo actual de cración de empleo, ciertamente con sueldos parcos en la actualidad, y cuando el paro haya desaparecido un aumento de los sueldos.



Las políticas del PSOE además han traíso un endeudamiento público descomunal. Parte importante de los sueldos de toda una generación se irán a tapar este agujero creado por políticas del PSOE.



¡ Como para que ahora Pedro Sánchez vaya dando lecciones ! Y es que estos perroflautas no son más tontos porque el día no tiene más horas.