330 43

Pensiones. la coordinadora en defensa de las pensiones públicas acusa a montoro de "enfrentar" a los pensionistas "pobres y ricos"

11/03/2018 - 12:50

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

Lázaro Sola, portavoz en Madrid de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (Cedspp), acusa al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, de buscar "enfrentarnos a los pensionistas pobres y ricos" con el anuncio de las deducciones fiscales en el IRPF a los más mayores.

En una entrevista concedida a Servimedia, este portavoz se refirió así a la medida anunciada por el ministro para que los pensionistas más mayores puedan compensar los costes de dependencia inherentes a la edad mediante deducciones en el IRPF. A este respecto, Sola señaló que el ministro lo está haciendo "muy mal" porque "está tratando de enfrentarnos a los pensionistas pobres y ricos". "Están locos", comentó.

Además, reprochó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no suba más las pensiones a quienes "te han votado y te han sacado hasta ahora adelante". "Despídete de ellos ya", avisó, dirigiéndose al responsable del Ejecutivo.

El portavoz de la Coordinadora en Madrid señaló que "los pensionistas han perdido dinero" durante la crisis y "están hartos porque no llegan" a fin de mes con su prestación. En lugar de "hablarles de números" o de "milongas", recomendó al Gobierno: "Sal a la calle, habla con ellos".

Preguntado por la propuesta del PSOE para crear un impuesto que pague la banca y permita sufragar el sistema de pensiones, Sola se alineó con una "penalización" para las entidades pero, a su juicio, el partido que dirige Pedro Sánchez "se queda muy cortito" con esta iniciativa.

El portavoz de la Coordinadora también hizo referencia al gobernador del Banco de España, Luis Linde, para señalar que "le he escuchado que el pensionista no es tan precario porque el que más y el que menos tiene un piso; no tiene vergüenza porque el que tiene un piso en propiedad es porque lo ha sudado, lo ha trabajado".

Respecto al mercado laboral, Sola apuntó que "no hay derecho a estos contratos escandalosos" de jornada completa y con un salario bajo comparado con el coste de la vida. A su juicio, "están abusando de la gente". Por ello, añadió que "tenemos que quitar de en medio a los patriotas falsos". Sola advirtió a los gobernantes de "que se preparen" porque "estamos en contra" de sus políticas y quieren "que se vayan".

(SERVIMEDIA)

11-MAR-18

MMR/gja

PUBLICIDAD