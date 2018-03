Coordinadora en defensa de las pensiones públicas: "Ahora vamos a por todas"

La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, dice: “ante el nivel de seguimiento de la manifestación del pasado 22 de febrero, preparan otra para el 17 de marzo con el objetivo de defender las pensiones públicas”



¿Qué esta defendiendo, JUSTICIA o HUELGA-CHANTAGE AL GOBIERNO? La JUSTICIA SE PIDE,



Y para que haya JUSTICIA, el COMIENZO del calculo de PENSIONES debe ser Base Reguladora = Vida laboral Real.



ESTA DEFENDIENDO, un Sistema Publico que tiene 18.800.000.000 de Euros de PUFO y 15.000.000 de españoles que han pagado 10/15/17 años y no HAY NI UNA PESETA EN CAJA.



Si quiere defender el SISTEMA PUBICO, pida donde esta el DINERO PAGADO POR LOS TRABAJADORES.



A partir de aquí se puede pedir el aumento del IPC, pero no se puede pedir el IPC para pensiones MAXIMAS, que no corresponde a un INDICE JUSTO. Es la RUINA DEL SISTEMA y es lo que hay.



Y se pueden solicitar AYUDAS con cargo Presupuestos Generales del Estado para lo que tengan una Pension Baja por los diferentes motivos de su Vida Laboral.



Y la Tasa de Sustitucion de Alemania o Mochila Austriaca SON METODOS MAS JUSTO QUE EL NUESTRO.