Merkel y Macron posponen su plan de reforma común para la eurozona

Los intereses de Francia y Alemania no tienen nada que ver el uno con el otro. Alemania es un pais muy saneado economicamente y Francia es un pais en declive imparable.



Los que piden mas Europa es que estan pidiendo ayuda y los mas fuertes se resisten a ayudar a los rezagados, lo que por otra parte, es completamente normal.



A Alemania lo que le interesa es inundar al resto con sus productos y que cada uno se las arregle, según sus capacidades, por otra parte, también muy lógico.



La UE wa una asociación muy peculiar dónde los grandes beneficiados dan migajas a los paises mas pobres.Tambien normal, que me cuenten que sentido e intereses comunes tiene un holandes con un griego o un italiano, son como melones comparados con castañas, no se parecen en nada.