Solo el 2% de los jóvenes tiene contrato indefinido a tiempo completo

Los menores de 30 años son un grupo desorganizado al que se está machacando. No hay un partido político que defienda los intereses de los jóvenes. Hay una voluntad política muy clara: no tienen derecho al trabajo. Ni a independizarse. El Estado español es dueño de la SAREB también conocido como banco malo, a su vez propietaria de cientos de miles de pisos que no pone en alquiler ni a la venta. La SAREB es un congelador de precios mientras Madrid y Barcelona son un infierno para quiere comprar o alquilar. Aquí tienen a su presidente donde lo reconoce abiertamente: http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8331247/05/17/Jaime-Echegoyen-presidente-de-la-Sareb-Crearemos-una-plataforma-para-vender-prestamos-con-acceso-restringido.html



Si se creen que los jóvenes vamos a picar en otra burbuja inmobiliaria lo llevan claro. Los viejos quieren cobrar una segunda pensión inflando el precio de los pisos con la excusa de que en algún sitio tienes vivir.