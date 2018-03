La subida del alquiler dispara las alarmas en Madrid

para arreglar esto hace falta:



- promover fondos de inversión que saquen al mercado viviendas en alquiler (los fondos quieren alquilar, no tener pisos vacíos)



- agilizar los desahucios, cientos de miles de familias no se atreven a sacar sus viviendas vacías al mercado por miedo a los impagos y los morosos profesionales



(la solución no es la vivienda social, se tardaría décadas en cubrir el mercado y crearía una bolsa de fraude monumental, cuanta gente con pisos en Madrid a 400 euros tardaría en realquilar habitaciones a 600 euros ... eso funciona en Viena o Berlín, aquí por desgracia no estamos en ese nivel)