Cataluña. el presidente de los empresarios alemanes en españa considera que la aplicación del artículo 155 "trajo tranquilidad, pero no solucionó el tema"

9/03/2018 - 14:07

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

El presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana, Albert Peters, habló este viernes sobre la situación política y económica en Cataluña y afirmó que la aplicación del artículo 155 de la Constitución "trajo tranquilidad, pero no solucionó el tema" del independentismo.

Peters acudió al Club Internacional de la Prensa en Madrid, donde participó en un encuentro informativo cuyo tema central llevaba por título 'Las empresas internacionales y la crisis catalana. ¿Un callejón sin salida?'. En este sentido, Peters abogó por el "diálogo" y el "trabajo conjunto", destacando que "los empresarios alemanes tenemos plena confianza en los catalanes".

Asimismo, Peters defendió que "los políticos no están para defender su partido (...), sino para hablar y pactar". A este respecto, aprovechó la noticia sobre la futura reunión entre Donald Trump y Kim Jong-Un para apostillar que ojalá "no haga falta esperar hasta mayo para que los independentistas se reúnan con el Gobierno para buscar soluciones".

Peters también se pronunció sobre las críticas que recibió el pasado martes el presidente de la Generalitat de Cataluña, Roger Torrent, por parte de los empresarios germanos. Aunque admitió que discrepa con el político catalán "en muchos puntos", remarcó que "en democracia podemos criticar y opinar, pero no insultar". No obstante, señaló que "discrepo en la forma, pero no en el contenido" de lo dicho por los miembros del Círculo. "Decimos la cosas claras porque defendemos los intereses de los empresarios", matizó.

Para el presidente de la mencionada institución, el proceso independentista "sólo ha llevado a tensión". "No me gusta tragar con las decisiones unilaterales, es el fin de la democracia", explicó Peters. Destacó, además, la necesidad de observar el 'procés' "a nivel europeo" y atender a sus posibles consecuencias en otras regiones con tradición independentista como Valonia, el Véneto o el Tirol.

En lo que respecta a la huida de empresas de Cataluña, Peters resumió la situación con un dicho alemán: "El dinero es muy sensible; si hay ruido, se va". Desde su punto de vista, el hecho de que Barcelona no fuera escogida como sede para la Agencia Europea del Medicamento es una prueba de que "el capital va sólo a un sitio seguro". No obstante, aseguró que la facilitación de esta huida por parte del Gobierno vía real decreto ley fue "algo muy mal visto" y "muy desafortunado".

Por último, Peters hizo referencia a la situación de los exconsellers encarcelados, expresando que "dudo si podemos vivir en paz manteniendo a la gente en prisión durante mucho tiempo". Respecto al próximo presidente de la Generalitat, señaló que Elsa Artadi "tiene la gran ventaja de que no está afectada por ningún proceso judicial", si bien "cualquier candidato democráticamente elegido es bueno".

