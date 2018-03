800 533

Cifuentes tilda de "sectarios" los abucheos a Villacís en la manifestación

Colmenar Viejo, 9 mar (EFE).- La presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, ha reprobado hoy los abucheos que recibió ayer la portavoz de C's en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, en la manifestación del día 8 de marzo, y ha dicho que esa actitud "tuvo que ver con la politización" y fue una muestra de "sectarismo".

Así se ha manifestado la presidenta hoy tras reunirse en Colmenar Viejo con mujeres emprendedoras del ámbito rural de la Comunidad de Madrid, donde ha dicho que el hecho de que Villacís fuese abucheada fue, también, una "falta de respeto absoluta".

"Fue absolutamente lamentable", ha aseverado Cifuentes, quien ha pedido "respeto" para las mujeres que quisieron hacer huelga y las que "no quisieron o no pudieron hacerla", y para las que fueron o no a la manifestación.

"Es el colmo que una mujer, una representante política, quiera sumarse a esas reivindicaciones y que la abucheen", ha añadido la dirigente, para apostillar que fue una situación que "indica que la manifestación se quiso politizar desde algunos sectores".

También ha opinado que es "un error y una equivocación muy grave" que se recibiera así a Villacís, porque "tiene que haber unidad entre las mujeres", para que "vayan todas en la misma dirección, cada una utilizando los recursos y mecanismos que considere".

Por último, la presidenta ha zanjado que "mal estamos si alguien se quiere adjudicar la bandera de la reivindicación de los derechos de las mujeres".

Por su parte, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha lamentado los abucheos que recibió Villacís. "Me parece fatal, lo lamento muchísimo porque no hay cosa que más me desagrade que los que no saben aceptar a los que piensan diferente", ha censurado al ser preguntada por los periodistas tras inaugurar el I Congreso Europeo "Igualdad de género en los cuerpos policiales".

"El verdadero ejercicio de la libertad es escuchar lo que no te gusta", ha opinado la alcaldesa, que considera que eso es "la esencia de la democracia y de la libertad de expresión".

