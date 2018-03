330 43

Economía.- Marisa Camacho (TIPSA) recibe el premio 'Mujer Directiva 2018' de la Fundación Woman's Week

El galardón pone en valor el crecimiento y el posicionamiento que ha alcanzado la firma bajo el liderazgo de su consejera delegada

La consejera delegada de la empresa de paquetería TIPSA, Marisa Camacho, ha recogido el galardón 'Mujer Directiva 2018', otorgado por la Fundación Woman's Week en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su labor social.

La entrega de premios se llevó a cabo ayer en la embajada de Italia en el marco de la Semana Internacional de la Mujer, evento que cada año organiza la Fundación con el objetivo de "fomentar la visibilidad de las figuras femeninas que, gracias a su liderazgo, abren camino".

Tras recoger su galardón de manos de la presidenta de la Fundación Woman's Week, Carmen María García, la consejera delegada de TIPSA ha agradecido la distinción. "Me he hecho hueco en un sector que es de hombres y me he ganado el respeto no por ser mujer, sino por ser persona, que es lo que somos todos", ha resaltado.

Junto a Marisa Camacho también han sido condecoradas Lilian Tintori, Lourdes Carmona y Almudena Cid en las categorías de Mujer Líder Internacional, Mujer Solidaria y Mujer Deportista, respectivamente. Paralelamente, Ana Santos Aramburo ha recibido el premio Mujer y Cultura 2018 y Caterina Biscari el de Mujer Científica 2018.

RECONOCIMIENTO AL "ASCENSO ESPECTACULAR" DE TIPSA

Según los responsables de la Fundación, el premio obedece al "ascenso espectacular de TIPSA en un sector muy masculinizado", logro para el que Marisa Camacho "tuvo que salvar todo tipo de obstáculos" con tal de convertir a su compañía en "uno de los líderes del sector logístico".

Desde Woman's Week también se ha subrayado el compromiso social de la directiva, señalando que "es una activista convencida que colabora con distintas organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a velar por personas en peligro de exclusión social".

En anteriores ediciones de estos galardones, fueron distinguidas con el reconocimiento 'Mujer Directiva' la directora territorial de Banco Sabadell, Blanca Montero; la presidenta de HP España y Portugal, Helena Herrero o la vicepresidenta del grupo Renault a nivel mundial, Odile Desforges, entre otras.

