Hacienda cierra con los sindicatos un alza salarial para los funcionarios de hasta el 8,8% en tres años

Reventará reventará, amén de que el PIB no va a crecer con más funcionarios sin que exista un sector civil productivo que tire del carro. En la próxima crisis, que no tardará mucho, espero que le den en el cogote a los beneficiados de hoy y no se ensañen con los desgraciados que ganan cuatro perras para malvivir.



La verdad es que no me esperaba esta forma de actuar del PP. No cumple casi nada de lo que dice. Parece un partido socialdemócrata más y sólo mantiene su pureza mientras está en la oposición. A ver si crean un partido de derechas moderado porque esto empieza a ser una pesadilla.