El Riksbank de Suecia se 'desespera' con la inflación: "Tal vez deberíamos asumir que no vamos a llegar"

Pues yo la verdad es que no entiendo que perra les ha entrado con generar inflación para subir los tipos...



Es como si un médico está deseando que su paciente empeore para darle un medicamento más potente ¿no será mejor que siga sano durante años y que no haya que cambiarle el tratamiento? Pues con esto, lo mismo, si no hay inflación ¿para qué te empeñas en crearla? que siga creciendo la economía...