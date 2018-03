Trump asegura que EEUU tendrá "flexibilidad" en aranceles con sus "amigos de verdad"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha suavizado hoy su postura sobre la imposición de aranceles al acero y aluminio al asegurar que mostrará "gran flexibilidad" con aquellos que "son amigos de verdad", después de que se abriese la puerta a exenciones para diversos países.

"Tenemos que proteger y construir nuestras industrias de acero y aluminio al mismo tiempo que mostramos gran flexibilidad y cooperación con aquellos que son amigos de verdad y nos tratan de manera justa tanto en comercio como en defensa", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario agregó que esta tarde tendrá un encuentro en la Casa Blanca para tratar el asunto, un evento que los medios estadounidenses han apuntado que podría ser aprovechado para formalizar los aranceles prometidos.

Trump, que desde hace tiempo protesta por lo que dice son prácticas comerciales injustas de parte de China y de otros países, convocó la semana pasada a ejecutivos del acero y del aluminio a la Casa Blanca y anunció que aplicará aranceles del 25% al acero importado y del 10% a las importaciones de aluminio.

Ayer miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, informó que el presidente "firmará algo antes del final de esta semana", y agregó que "habrá potenciales exclusiones para México y Canadá en base a la seguridad nacional, y potencialmente también para otros países".

La decisión de Trump ha provocado inquietud internacional ante la posibilidad de que se desencadene una guerra comercial como consecuencia de medidas similares por parte de otros países en respuesta al proteccionismo estadounidense.

Looking forward to 3:30 P.M. meeting today at the White House. We have to protect & build our Steel and Aluminum Industries while at the same time showing great flexibility and cooperation toward those that are real friends and treat us fairly on both trade and the military.