Economía.- El 45% de las mujeres españolas teme que la maternidad impacte negativamente en su carrera profesional

El 79% confía en alcanzar sus objetivos profesionales

El 45% de las mujeres trabajadoras de España teme que la maternidad impacte de manera negativa en su carrera profesional (el 42% a nivel mundial) y solo el 39% considera que las empresas están haciendo lo suficiente para mejorar en los ámbitos relacionados con la diversidad de género (frente al 51% del resto del mundo).

Pese a ello, el 79% de las mujeres trabajadoras en España confía en alcanzar sus objetivos profesionales (80% en el mundo), y el 74% (71% mundial) busca activamente oportunidades que le permitan avanzar en su carrera. Estas son algunas de las conclusiones de un informe presentado por PwC con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El estudio 'Time to talk: what has to change for women at work' analiza las respuestas de 3.600 mujeres de entre 28 y 40 años en más de 60 países que piden mayor transparencia en los procesos de promoción, en la definición de las responsabilidades de los empleados en la empresa y los criterios para ascender en la misma.

La gran mayoría de las encuestadas califica como 'muy importante' la flexibilidad para poder compatibilizar su vida profesional y familiar, y aunque reconocen que muchas empresas cuentan con programas que la facilitan, en la práctica les resulta muy difícil acogerse a ellos.

En concreto, el 40% de las mujeres trabajadoras en España cree que acogerse a estas medidas podría tener consecuencias negativas en su carrera profesional, puesto que aún se ve como una falta de compromiso con la empresa o no se considera una manera eficiente de trabajar.

ESPAÑA, A LA COLA DE PAISES DE LA OCDE.

El informe también traza el índice anual Women in Work, que analiza las oportunidades y el nivel de integración de la mujer en la OCDE a través de cinco indicadores clave, y que sitúa a España en el puesto 28 de los 33 países objeto del estudio.

La primera de las razones que relegan a España a este relegado puesto es la brecha salarial, que es del 13,5%, por el 14,9% en 2014. El informe recomienda aumentar el gasto público en familias y cuidado de los hijos, impulsar el emprendimiento femenino y ofrecer más oportunidades a las mujeres en puestos de alta remuneración y mayor dificultad técnica.

Otro de los indicadores es la inserción de las mujeres en el mercado laboral. En España, el 43% de las mujeres trabaja a tiempo completo , por el 61% de los hombres; un 12% lo hace a tiempo parcial, por el 5% de los hombres, mientras que un 30% forma parte de la población económicamente inactiva, por el 19% de los hombres.

El documento calcula que si la tasa de empleo femenina creciera hasta los niveles de Suecia, el PIB aumentaría en un 17%, o lo que es lo mismo, en 232.500 millones de euros (288.000 millones de dólares).

MENOR PRESENCIA EN CONSEJOS.

Por otro lado, un 21% de los miembros de los consejos de administración en España son mujeres, por debajo de la representación femenina que existe en Reino Unido (26%), Alemania (27%) o Francia (38%).

Por último, el informe destaca que el índice sobre inserción laboral de la mujer crece a largo plazo. En concreto, aumenta 17 puntos desde el año 2000, el incremento más importante en todos los países analizados, junto a Chile.

