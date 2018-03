El precio de la vivienda libre subió un 6,2% en 2017, su mayor alza en una década

No sé si el precio de venta de viviendas sube, y en qué medida, pero vivo de alquiler y en 5 años me he tenido que cambiar 2 veces de casa y ahora en unos meses va a ser la tercera. No puedo hacer frente a las subidas que me tratan de imponer. Tengo 36 años, soy ingeniero industrial y mi salario no sube a l mismo ritmo que las mensualidades del alquiler. Esto no tiene pinta de que vaya a cambiar en unos años, salvo que llegue una crisis muy gorda que, por ahora, no se ve y personalmente tampoco la deseo.