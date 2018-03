Bruselas desaconseja pagar más a los jubilados por la elevada deuda

Hasta que no se comprenda que hay que premiar al trabajo, absolutamente todo sale del valor añadido que se da al trabajo, en la diferencia del costo de la producción al beneficio que da la venta de ese bien esta el secreto, de ese beneficio sale la fortaleza económica, con endeudamiento solo caminamos hacia la miseria, si añadimos, gobiernos egoístas, lo mío que no me lo toquen, recortes en bienes básicos ,cerramos los ojos ante lo que verdaderamente habría que hacer nos encontramos con un país como España camino de la bancarrota, si no se premia al trabajo productivo esto no tiene solución ,da igual quien mande, da igual que se manifiesten los jubilado que las feministas, hay que crear riqueza, y no me puedo creer que la cuarta economía de la UE no genere esa riqueza ,imagino que no está bien administrada ,y cuando los administradores son unos inútiles que hay que hacer ECHARLOS