Hacienda y sindicatos acuerdan una subida de sueldo para los funcionarios de hasta el 7,85%

La Bien Paga



Antonio Molina



vistas



24.098



Ná te pido,



Ná te debo



Me voy de tu vera,



Olvídame ya



Que he pagao con oro



Tus carnes morenas



No maldigas paya,



Que estamos en paz.



No te quiero,



No me quieras



Si to me lo diste,



Yo ná te pedí



No me eches en cara



Que to lo perdiste



También a tu vera



Yo to lo perdí.



Bien pagá,



Si tu eres la bien pagá,



Porque tus besos compré



Y a mí te supiste dar



Por un puñao de parné



Bien pagá, bien pagá



Bien pagá fuiste mujé.



No te engaño,



Quiero a otra,



No creas por eso



Que te traicioné



No cayó en mis brazos,



Me dió sólo un beso,



El único beso



Que yo no pagué.



Ná te pido,



Ná me llevo



Entre esas paredes



Dejo sepultás



Penas y alegrías



Que te he dao y me diste



Y esas joyas que ahora



Otro lucirás.



Bien pagá,



Si tu eres la bien pagá,



Porque tus besos compré



Y a mí te supiste dar



Por un puñao de parné



Bien pagá, bien pagá



Bien pagá fuiste mujé