Los bancos suecos reconocen que apenas tienen efectivo en las sucursales, pero piden calma

La película 1984 de George Orwell se va aquedar en un sucedáneo sino tenemos dinero en efectivo ten tremós que pagar con el móvil y nos van asar a comisiones y seremos esclavos de los bancos y del gobierno y el día que el banco explote todo tu dinero desaparecerá o te harán una quita el otro día fui al banco asacar 9000 euros y no me podían dar esa cantidad de dinero no pongo el banco que era no tenían 9000 euros en metálico como soy un buen cliente me dijeron que volviera en 2 horas que la directora me conseguiría el dinero y no nos equivoquemos el fondo de garantía de depósitos es un cero ala izquierda no pueden garantizar ni 100 euros por depositante y no sigo porque me estoy encabronando con tanto iluminado