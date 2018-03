Las principales novedades fiscales a vigilar en cada comunidad en 2018

CURIOSO.......



Nadie opina sobre el de PATRIMONIO, y ese, si que NO EXISTE, en ningún país, Francia había una cosa parecida, no igual al que algunas comunas españolas aplican, y ya está abolido en el País Galo, ahora es un simple impuesto inmobiliario, tengan ustedes en cuenta, que el tipo máximo aplicado en Francia, en el "impot solidarité sur la fortune" era del 1'5%, en España hay regiones, en las que se aplica casi un 4%, hasta mas arriba viene la noticia de que charlatán de Revilla, va a subir dicho impuesto... buena medida para que no quede ninguna fortuna en Cantabria. Alemanes, Noruegos, Suecos, Ingleses, Austriacos, que viven en nuestras costas, siguen empadronados en sus respectivos países, ¿razón?....¿ Pagaría usted por un Patrimonio creado por usted en Alemania durante toda una vida, al Gobierno por ejemplo andaluz...¿ a que no?



Los capitales hay que atraerlos, no echarlos, de ahí que este retrogrado Impuesto sea eliminado definitivamente.