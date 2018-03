330 43

Ata pide revisar la financiación autonómica para que sea "suficiente" y se eviten impuestos "diferentes" en las regiones

7/03/2018 - 17:05

El presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, reclamó este miércoles "revisar la financiación autonómica" en España "atendiendo a diferentes parámetros" para que sea "suficiente" y "no tengamos que recurrir a impuestos que son diferentes en una comunidad autónoma y en otra".

Durante su comparecencia en la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico en el Congreso de los Diputados, el responsable de la organización apuntó que "es evidente que hay que tener en cuenta la tasa de paro, e incluso la renta" y también la despoblación de cara a definir la financiación para cada región.

"Lo que no parece lógico en este estado de las autonomías es que tengamos autónomos de primera o de segunda dependiendo, no solo de donde vivan, sino donde desarrollen su actividad", dijo Amor, quien acto seguido advirtió de que "vamos a vivir momentos en que si no ponemos freno aparecerán impuestos de diseño, aquellos que graban cualquier actividad".

En este sentido, pidió buscar una "armonización, con las peculiaridades" de las distintas regiones, y una "unidad de mercado" para facilitar la actividad a los emprendedores.

Amor hizo referencia particularmente al impuesto de Sucesiones y Donaciones para pedir su eliminación "de arriba abajo" porque "hay muchos negocios que se pierden porque no pueden pagar" este tributo. "Ahora es el momento de que en este país, como ocurre en otros países de Europa, no esté ese impuesto, tampoco se recauda tanto", subrayó.

Por otra parte, el presidente de ATA destacó que "el autónomo de este país no tiene tiempo para conocer tanta normativa, tan dispersa, tan variada y con las especificidades de cada uno de los territorios".

Por ello, demandó "combatir la dispersidad normativa y homogeneizar, dentro de las peculiaridades de cada comunidad autónoma, las normas por las que tenemos que regirnos todos los ciudadanos".

Aunque reconoció que las trabas administrativas se han reducido, precisó que todavía se tiene que trabajar para "acercar la administración al ciudadano, y no el ciudadano a la administración", reducir duplicidades administrativas y avanzar en la digitalización en este ámbito.

