330 43

Economía/Finanzas.- La PAH acusa al Estado de haber actuado en favor de la banca durante la crisis

Advierte de una 'burbuja' en los precios del alquiler

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Francisco Morote, ha acusado este viernes al 'Aparato del Estado' de haber actuado en favor de la banca durante el transcurso de la crisis financiera.

Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga la crisis, la quiebra de las cajas de ahorro y el rescate financiero, Morote ha manifestado que "todo el aparato" del Estado ha "trabajado en favor de la banca", aprobando normas "antidemocráticas" como la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social o la denominada 'Ley Mordaza'.

En esta línea, ha lamentado que el poder judicial, salvo en contadas excepciones, ha ejecutado de forma "rutinaria y acrítica" esta legislación, a su parecer, "antidemocrática". "Todas las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno para paliar los deshaucios han sido claramente insuficientes, siempre injustas y, a tenor de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), algunas de ellas han sido incluso ilegales", ha subrayado el miembro de la PAH.

Morote también ha indicado que el Gobierno del PP, con el apoyo del PSOE, favoreció a las entidades bancarias tras la sentencia del TJUE en materia de cláusulas suelo al otorgar a las entidades un plazo de cuatro meses para hacer frente a las reclamaciones.

En este sentido, ha asegurado que a la PAH "no le gustó nada" la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de designar juzgados especializados en esta materia y ha denunciado que actualmente se encuentran "colapsados" por la avalancha de reclamaciones que han recibido por las cláusulas suelo.

Además, ha criticado que no se haya prohibido la inclusión de las cláusulas suelo en los contratos hipotecarios a pesar del pronunciamiento de la Justicia europea al respecto. "El Gobierno ha decidido dar transparencia a las cláusulas abusivas para que no pueda haber condena y no las ha prohibido radicalmente", ha esgrimido Morote.

ADVIERTE DE LA "BURBUJA" DEL ALQUILER

Por otra parte, el representante de la PAH considera "incuestionable" que se está produciendo una "burbuja" en los precios del alquiler a consecuencia de una "carencia" regulatoria "absoluta" y de la proliferación de las socimis.

"Existe una compra masiva de viviendas por parte de fondos especulativos que al vencimiento del contrato del alquiler proponen un salvaje incremento de la renta", ha advertido Morote, que lamenta también que estos fondos también "transforman" viviendas residenciales en alquileres vacacionales.

Además, considera que "la entrada en juego" de las socimis, "favorecidas por los incentivos fiscales", también está contribuyendo a incrementar los precios del alquiler.

En este sentido, ha incidido en que estos factores, junto al "difícil" acceso a las hipotecas, provocan que la vivienda en España comience a ser algo "casi imposible" para la mayoría de la población. "Todo apunta a que va a seguir empeorando", ha concluido.

PUBLICIDAD