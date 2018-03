330 43

Pensiones. el psoe dice que no es de "locos" subir las pensiones con el ipc y asegura que no abandonará el pacto de toledo

La portavoz del PSOE en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Mercé Perea, afirmó este miércoles que "no estamos locos cuando pedimos (vincular) el IPC (IPC.MX )a las pensiones" y aseguró que su grupo no abandonará la comisión "hasta conseguir la suficiencia" para el sistema de pensiones.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en una reunión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, Perea señaló que su propósito es "convencer" de que la suficiencia y la sostenibilidad son "factibles" y entiende que hay razones "jurídicas, sociales, políticas y económicas" para ello. Además, indicó que hay una "mayoría" que aceptaría la propuesta de revalorizar las pensiones conforme a la evolución anual de los precios.

Preguntada sobre si el PSOE abandonará el Pacto de Toledo, la portavoz en esta comisión aseguró que no, que su grupo "no se va a levantar de la mesa hasta conseguir la suficiencia y que el IPC se vincule a las pensiones". "No estamos locos cuando pedimos el IPC a las pensiones, no estamos locos cuando pedimos la suficiencia y la dignidad de las pensiones", añadió.

Sobre si hará huelga mañana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Perea aseguró que sí "por solidaridad y por convicción". Asimismo, manifestó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rectificó al afirmar que no se sentía identificado con la huelga 'a la japonesa'. En este sentido, señaló que esas afirmaciones de algunas ministras del Gobierno, que aseguraron que harán huelga 'a la japonesa' mañana, suponen una "falta de delicadeza".

