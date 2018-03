330 43

Vega de Seoane no ve viable ligar las pensiones al IPC y tacha de "ocurrencia" el impuesto a la banca

7/03/2018 - 12:58

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha afirmado este miércoles que "técnicamente no sería viable" ligar la revalorización de las pensiones al IPC porque conllevaría un incremento abultado de los impuestos y eso haría que España perdiera competitividad en materia fiscal.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a la prensa antes de participar en un acto organizado por su organización y la Fundación Transforma España, Vega de Seoane ha subrayado que en el tema de las pensiones hay que ser "realistas y rigurosos" y dejarse de "populismos y demagogias".

"Los pensionistas, por fortuna, han sido el sostén de las familias y están bien tratados, tienen en promedio una situación razonablemente buena en nuestra sociedad. Pero todo es relativo, habrá pensionistas que lo estén pasando mal", ha apuntado.

En su opinión, el impuesto a la banca que ha propuesto el PSOE para financiar las pensiones es una "ocurrencia como muchas" que se hacen en este país.

"¿Por qué la banca, por qué no las eléctricas u otras actividades? Esto se debe resolver entre todos los contributentes, no un sector determinado", ha indicado el presidente del Círculo, que entiende además que este impuesto "no resolvería nada y generaría mucho ruido y desconfiaza entre los agentes económicos al ser una arbitrariedad", ha denunciado.

Entre las propuestas del Círculo de Empresarios en materia de pensiones, Vega de Seoane ha recordado que su organización propone retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años pero sin introducir una edad límite.

"El talento senior hay que utilizarlo, no puede desperdiciarse. Queremos que el sistema incentive a la gente para que se jubile cuando quiera", ha apuntado.

PUBLICIDAD