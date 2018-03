De Guindos, la condena de ser el ministro que pidió el rescate

¿ Rescate ? Jajajaja. Pero Inés, maja, si precisamente España no pidió el rescate a pesar de que nos coaccionaban por todos lados para ello. El rescate lo pidieron Grecia y Portugal, cuyos Estados pidieron el rescate y lo han tenido que ir devolviendo bajando pensiones, bajando sueldos y despidiendo funcionarios, y subiendo impuestos sin parar.



Las deudas nos las hemos estado pagando los españoles con la subida de impuestos nosotros solitos. Y no pedimos rescate alguno precisamente para no tener que bajar pensiones, despedir funcionarios etc etc.



Creo que confundes rescate con el macropréstamo a los bancos, con aval del Estado lógicamente, que no es lo mismo.



Macropréstamo a los bancos que también pidieron otros países como HOLANDA, pero de ellos no se dice que pidieron rescate.



De Guindos será lo que sea, pero desde luego ESPAÑA NO PIDIO EL RESCATE, ES MENTIRA.



Y es una mentira que se sigue repitiendo y repitiendo porque los españoles somos así, no paramos de denigrarnos a nosotros mismos, qué se le va a hacer, desde la invención de la imprenta por nuestros enemigos ingleses y flamencos parece que nada ha cambiado.