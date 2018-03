Así influye el petróleo en la inflación de Europa: efectos directos, indirectos y salarios

Un barril 10 euros más caro supone incremento el IPC de 0,4 puntos

Los efectos directos se trasladan de forma inmediata a los precios

Los salarios pueden verse afectados a medio plazo por el alza del crudo

Las fluctuaciones del precio del barril de petróleo Brent son clave para entender el movimiento de los precios, sobre todo los cambios interanuales. Un incremento de 10 euros (unos 12 dólares) en el barril de referencia en Europa incrementa la inflación en 0,4 puntos porcentuales en la Eurozona. De cumplirse este cálculo realizado por dos economistas del Banco de Francia, el IPCA en la Eurozona se situará en el 2% en algún momento del año. Aunque el barril de crudo esté denominado en dólares, los expertos de este banco central hablan del petróleo en euros para corregir el efecto del tipo de cambio en los precios.

Yannick Kalantzis y Jean-François Ouvrard, economistas del Banco de Francia, destacan en una nota del instituto monetario que la subida del barril de Brent afecta de forma intensa a los precios del combustible para coches y para calefacción (componente energético o efecto directo). Este es el principal impacto en los precios por su intensidad y rapidez con la que se traslada al IPC.

Pero más allá de este impacto, un crudo más caro también influye en el precio final de muchos bienes y servicios como pueden ser los productos químicos o el transporte aéreo, un efecto indirecto que tarda algo más en trasladarse al IPC. El mayor precio de los combustibles también encarece el transporte, obligando a las empresas más dependientes de estos medios a encarecer el precio final de su producción.

Por otro lado, "un tercer canal puede afectar a la inflación, aunque este tarda más en aparecer y por ello se llaman efectos de 'segunda ronda' que están impulsados por los incrementos salariales a través de mecanismo de indexación a los precios y a través de las negociaciones colectivas que usan la inflación".

Un incremento de los salarios puede acentuar la inflación por el propio incremento de los costes de personal que se trasladan al precio final de los bienes y servicios, pero también por un incremento del consumo derivado de unos salarios más elevados. Esto se suele conocer como la espiral precios-salarios.

Así influyen los efectos directos e indirectos

Los economistas del Banco de Francia han centrado su estudio en los efectos más inmediatos sobre los precios, que son el componente energético y el componente indirecto sobre el resto de la producción a corto plazo. Un incremento de 10 euros en el precio del barril de Brent supone un incremento de 0,3 puntos porcentuales por la vía directa y 0,1 puntos por la indirecta para el caso de la Eurozona. No obstante, en países como España, cuyo sistema productivo es más intensivo en petróleo, pueden sufrir un efecto mayor por el alza del oro negro.

En una simulación realizada por estos expertos se muestra que si el barril de Brent se hubiera mantenido a un precio constante desde 2014, la Eurozona no habría sufrido breves periodos de deflación en 2015 y 2016. Los precios habrían crecido a un ritmo cercano al 0,6% interanual durante el periodo más complejo.

No obstante, no se pude decir que el desplome del petróleo haya sido el factor que está llevando a los precios a presentar tasas de variación por debajo del 2% de forma sistemática. Con el barril de crudo a un precio constante, el IPCA no hubiera tocado el 2% en ningún momento de los últimos años.

"La inflación ha permanecido de forma constante por debajo del 2% en los últimos años por otros factores domésticos que han llevado a la Eurosistema a adoptar posturas muy expansivas en lo que se refiere a política monetaria", destacan los economistas del Banco de Francia.

