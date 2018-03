330 43

El presidente del Círculo de Empresarios ve bien que el 8M "se llame la atención" en favor de la igualdad

7/03/2018 - 12:21

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, cree que está bien que mañana, Día Internacional de la Mujer, se haga una llamada de atención sobre un tema que es "manifiestamente mejorable", como es la igualdad entre hombres y mujeres.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"El 80% de la población aprueba la huelga y según nuestro obispo hasta la Santa Virgen María está de acuerdo. ¿Cómo no voy a estar yo de acuerdo? Está bien que se llame la atención, se podía hacer una huelga, una manifestación, pero está bien que se ponga de manifiesto que hay que seguir trabajando para que la igualdad de facto se lleve a cabo en nuestra sociedad", ha subrayado antes de participar en un acto organizado por el Círculo de Empresarios y la Fundación Transforma España.

Vega de Seone ha advertido de que a igual trabajo en la misma empresa, los salarios tienen que ser iguales. "Y quien no haga eso se equivoca y lo va a pagar", ha añadido.

En todo caso, considera que "buena parte de la brecha salarial es estadística", pues "hay muchas mujeres que libremente prefieren trabajar a tiempo parcial y no se las puede obligar a trabajar a tiempo completo", lo que conlleva un salario menor. "No debemos fijarnos en eso. Lo que hace falta es que haya igualdad de oportunidades, y no sólo entre hombres y mujeres, sino entre todas las personas", ha apuntado.

Preguntado por las razones de que haya menos mujeres que varones en puestos de dirección, Vega de Seoane ha indicado que ello puede deberse a que se han incorporado más tarde al mercado laboral y por ello carecen de la experiencia necesaria y a que "hay muchas mujeres" que prefieren compatibilizar su vida laboral con la familiar.

Otras, en cambio, sí consiguen puestos de dirección y ha puesto como ejemplo el sector tecnológico, donde el dominio en cargos CEO es de la mujer. "La tendencia va por buen camino. Cada vez hay más mujeres directivas y de forma natural iremos llegando a una paridad", ha señalado.

Vega de Seoane ha apuntado que, "empíricamente", las mujeres salen de la Universidad mejor posicionadas porque obtienen mejores notas y que, a partir del momento en que tienen hijos, dedican más tiempo a hijos y familia.

