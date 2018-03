330 43

Pensiones. podemos se opone a cualquier fórmula de revalorización de las pensiones desvinculada del ipc

La portavoz de Podemos en la Comisión del Pacto de Toledo, Aina Vidal, rechazó hoy que su formación pueda aceptar una fórmula de revalorización de las pensiones alternativa a su vinculación con el IPC (IPC.MX )

Así se expresó Vidal en declaraciones a la prensa previas a una nueva reunión del Pacto de Toledo, donde se mostró "esperanzada" con respecto a lograr ese objetivo.

"Queremos que se haga justicia con millones de personas volviendo a revalorizar las pensiones con el IPC", afirmó Vidal, quien añadió que "eso es lo que es justo".

"Es una cuestión de justicia social", prosiguió la portavoz de Podemos, quien sentenció que "no existe ningún motivo que explique que no se estén subiendo las pensiones". "Es un dolor para los pensionistas que no tiene sentido alguno", concluyó.

