El Círculo de Empresarios pide incentivar el retraso voluntario de la jubilación

El Círculo de Empresarios quiere alargar la edad de jubilación, muy bien, las empresas de ese círculo contrataran a los trabajadores mayores de esa edad, ahora los despiden con 55-60 años y si te he visto no me acuerdo, no busques trabajo que no lo encuentras por ser mayor, lo que quieren estos avariciosos es que nos pudramos en un rincón miserablemente y ellos buenos ingresos explotando a los obreros