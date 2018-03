El Pacto de Toledo retoma hoy el debate sobre cómo garantizar el poder adquisitivo de las pensiones

Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Con una tasa de natalidad de 1,3 hablar de sostenibilidad de las pensiones es como hablar de calor frío. Que sí que es bonito creer en las hadas y en los duendes y en que las pensiones se pueden pagar sin corrupción o con más impuestos o rebajando otros gastos o subiendo mágicamente los salarios en un país con un 20% de paro. Pero las pensiones suponen ya el 40% del gasto público. Es una cuestión de natalidad pura y dura y lo único que lo solventaría y en 20 años es prohibir el aborto (sin asesinar niños la natalidad subiría hasta 1,6) y acabar con el adoctrinamiento anti-familia y anti-religión de las ikastolas públicas (la tasa de natalidad es superior en personas religiosas que en ateas y superior entre gente que se casa que entre las que no se casa, por no hablar de los resultados académicos de los niños y la tasa de pobreza y fracaso en niños criados fuera del matrimonio). Pero tardaría 20 años, y la merma prefieren que le apliquen la eutanasia antes de tratar sus fobias infantiles contra la religión y la familia, así que no lo harán.