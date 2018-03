Empresarios alemanes amenazan a Torrent con irse si vuelve la ilegalidad

1947, los oficiales de la waffen SS que no tenian dinero, y no podían comprar pasaportes diplomaticos del vaticano para huir a sudamerica se vinieron a españa, a pesar que sabían que el régimen era pro-británico, como no tenían ni oficio ni beneficio se casaban con las lerdas retoñas de los mandamases de la epoca que no conseguian colocarle a nadie. Años después dirán que vinieron a españa porque en alemania se pasaba hambre en la posguerra y ellos tenían un oficio decente, el de carnicero.